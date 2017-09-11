Свитолина вошла в тройку лучших теннисисток мира

Впервые украинский теннисист занял такую высокую позицию в мировом рейтинге

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на третью ступеньку в рейтинге WTA. Рейтинг опубликован на сайте WTA.

22-летняя украинская спортсменка установила новый личный и национальный рекорд. Впервые представитель украинского тенниса занял такую высокую позицию в мировом рейтинге.



Фото: скриншот WTA

14 августа 2017 года Свитолина выиграла престижный теннисный турнир WTA серии Rogers Cup. В финале украинка обыграла бывшую первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки с результатом 2:0 (6:4;6:0).

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