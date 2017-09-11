Динамо зачли техническое поражение за неявку на матч с Мариуполем
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины засчитал киевскому Динамо техническое поражение на неявку команды на матч 7-го тура Украинской премьер-лиги против Мариуполя, сообщает FootballHub в Facebook.
Решение вступит в силу через 10 дней, если киевский клуб не подаст апелляцию.
Ранее братья Суркисы вели переговоры с УПЛ, чтобы Динамо не получило техническое поражение, а провело матч против Мариуполя 20 сентября.
27 августа сообщалось, что футбольный клуб Динамо (Киев) не приехали на матч 7-го тура УПЛ против Мариуполя. Однако в клубе выразили готовность провести встречу, когда в Мариуполе "нормализуется оперативная обстановка".
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