Первый тур Лиги чемпионов: крупные счета, Барса снесла Ювентус
Вчера вечером, 12 сентября, состоялись стартовые матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов 2017-2018 годов. В противостояниях сенсационных результатов не зафиксировано, однако некоторые матчи закончились с "хоккейным" счетом.
Французский Пари Сен-Жермен уничтожил на выезде шотландский Селтик - 5:0, а лондонский Челси забил дома азербайджанскому Кабараху на гол больше - 6:0.
Греческий Олимпиакос, проигрывая за минуту до конца основного времени 0:3, едва не совершил чудо, когда Пардо отквитал до финального свистка два гола - 3:2.
Група A
Бенфика (Поргугалия) - 1:2 - ЦСКА (Россия)
Сеферович (50) - Витиньо (63, пенальти), Жамалетдинов (71)
Манчестер Юнайтед (Англия) - 3:0 - Базель (Швейцария)
Феллайни (35), Лукаку (53), Решфорд (84)
Група В
Селтик (Шотландия) - 0:5 - ПСЖ (Франция)
Неймар (19), Мбаппе (34), Кавани (40 - пенальти, 85), Люстинг (83)
Бавария (Германия) - 3:0 - Андерлехт (Бельгия)
Левандовски, 12 (с пенальти), Алькантара, 65, Киммих, 90
Група С
Челси (Англия) - 6:0 - Карабах (Азербайджан)
Педро (5), Дзаппакоста (30), Аспиликуэта (55), Бакайоко (71), Батшуайи (76), Медведев (82 - автогол)
Рома (Италия) - 0:0 - Атлетико (Мадрид, Испания)
Група D
Барселона (Испания) - 3:0 - Ювентус (Италия)
Месси (45, 69), Ракитич (56)
Олимпиакос (Греция) - 2:3 - Спортинг (Португалия)
Пардо (89, 93) - Думбия (2), Мартинш (13), Фернандеш (43)
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Сегодня в игру вступают остальные команды группового розыгрыша, состоятся следующие матчи: Марибор (Словения) - Спартак (Москва), Ливерпуль (Англия) - Севилья (Испания), Фейенорд (Нидерланды) - Манчестер Сити (Англия), Шахтер (Украина) - Наполи (Италия), Лейпциг (Германия) - Монако, Порту (Португалия) - Бешикташ (Турция), Реал (Мадрид) - АПОЭЛ (Израиль), Тоттенхэм (Англия) - Боруссия (Дортмунд).
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