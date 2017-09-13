Первый тур Лиги чемпионов: крупные счета, Барса снесла Ювентус

Единственная ничья зафиксирована в столице Италии, где местная Рома всухую отыграла с мадридcким Атлетико; в остальных матчах забивали, иногда много

Вчера вечером, 12 сентября, состоялись стартовые матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов 2017-2018 годов. В противостояниях сенсационных результатов не зафиксировано, однако некоторые матчи закончились с "хоккейным" счетом.

Французский Пари Сен-Жермен уничтожил на выезде шотландский Селтик - 5:0, а лондонский Челси забил дома азербайджанскому Кабараху на гол больше - 6:0.

Греческий Олимпиакос, проигрывая за минуту до конца основного времени 0:3, едва не совершил чудо, когда Пардо отквитал до финального свистка два гола - 3:2.

Група A

Бенфика (Поргугалия) - 1:2 - ЦСКА (Россия)

Сеферович (50) - Витиньо (63, пенальти), Жамалетдинов (71)

Манчестер Юнайтед (Англия) - 3:0 - Базель (Швейцария)

Феллайни (35), Лукаку (53), Решфорд (84)

Група В

Селтик (Шотландия) - 0:5 - ПСЖ (Франция)

Неймар (19), Мбаппе (34), Кавани (40 - пенальти, 85), Люстинг (83)

Бавария (Германия) - 3:0 - Андерлехт (Бельгия)

Левандовски, 12 (с пенальти), Алькантара, 65, Киммих, 90

Група С

Челси (Англия) - 6:0 - Карабах (Азербайджан)

Педро (5), Дзаппакоста (30), Аспиликуэта (55), Бакайоко (71), Батшуайи (76), Медведев (82 - автогол)

Рома (Италия) - 0:0 - Атлетико (Мадрид, Испания)

Група D

Барселона (Испания) - 3:0 - Ювентус (Италия)

Месси (45, 69), Ракитич (56)

Олимпиакос (Греция) - 2:3 - Спортинг (Португалия)

Пардо (89, 93) - Думбия (2), Мартинш (13), Фернандеш (43)

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Сегодня в игру вступают остальные команды группового розыгрыша, состоятся следующие матчи: Марибор (Словения) - Спартак (Москва), Ливерпуль (Англия) - Севилья (Испания), Фейенорд (Нидерланды) - Манчестер Сити (Англия), Шахтер (Украина) - Наполи (Италия), Лейпциг (Германия) - Монако, Порту (Португалия) - Бешикташ (Турция), Реал (Мадрид) - АПОЭЛ (Израиль), Тоттенхэм (Англия) - Боруссия (Дортмунд).

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