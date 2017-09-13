Париж и Лос-Анджелес утвердили хозяевами Олимпиады в 2024 и 2028
Международный олимпийский комитет официально утвердил, что Париж будет принимать летние Олимпийские игры в 2024. Об этом сообщает CNN.
Также голосованием МОК утвердил Лос-Анджелес олимпийской столицей Игр в 2028 году.
Обе команды сделали презентации на сессии МОК в Лиме, Перу. Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к членам комитета в презентации Парижа.
Голосование было формальным - ранее комитет уже неофициально утвердил страны проведения двух Олимпиад.
Как сообщалось, обе столицы претендовали на проведение Олимпиады в 2024 году. У обеих были образцовые заявки, поэтому МОК не захотел отклонять ни одну из них.
Париж был нацелен именно на 2024 год - в этот год будет столетний юбилей с той даты, когда Париж в последний раз принимал Олимпиаду. В Лозанну на заседание комитета специально приезжал Макрон.
Ближайшие Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
21:00
-
вчера
20:04
-
вчера
19:44
-
вчера
19:10
-
18.08.17
09:56