Париж и Лос-Анджелес утвердили хозяевами Олимпиады в 2024 и 2028

Международный олимпийский комитет официально утвердил, что Париж будет принимать летние Олимпийские игры в 2024. Об этом сообщает CNN.



Также голосованием МОК утвердил Лос-Анджелес олимпийской столицей Игр в 2028 году.



Обе команды сделали презентации на сессии МОК в Лиме, Перу. Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к членам комитета в презентации Парижа.



Голосование было формальным - ранее комитет уже неофициально утвердил страны проведения двух Олимпиад.

Как сообщалось, обе столицы претендовали на проведение Олимпиады в 2024 году. У обеих были образцовые заявки, поэтому МОК не захотел отклонять ни одну из них.

Париж был нацелен именно на 2024 год - в этот год будет столетний юбилей с той даты, когда Париж в последний раз принимал Олимпиаду. В Лозанну на заседание комитета специально приезжал Макрон.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году.

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