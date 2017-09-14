Шахтер обыграл Наполи в первом матче Лиги чемпионов

Шахтер выиграл первый матч группового этапа Лиги Чемпионов против итальянского клуба Наполи

Донецкий Шахтер обыграл итальянский Наполи в матче первого тура Лиги Чемпионов.



Шахтер выиграл со счетом 2:1.



Первый гол 15-й минуте игры забил Тайсон, а второй - на 58-й минуте Феррейра.



Итальянцы забили единственный гол на 72-й минуте.

Киевское Динамо 2 августа покинуло Лигу Чемпионов, проиграв футбольному клубу Янг Бойз со счетом 0:2 в квалификационном матче.

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