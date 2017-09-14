Шахтер обыграл Наполи в первом матче Лиги чемпионов
14.09.2017 01:28
Шахтер выиграл первый матч группового этапа Лиги Чемпионов против итальянского клуба Наполи
Фото: ФК Шахтер
Донецкий Шахтер обыграл итальянский Наполи в матче первого тура Лиги Чемпионов.
Шахтер выиграл со счетом 2:1.
Первый гол 15-й минуте игры забил Тайсон, а второй - на 58-й минуте Феррейра.
Итальянцы забили единственный гол на 72-й минуте.
Киевское Динамо 2 августа покинуло Лигу Чемпионов, проиграв футбольному клубу Янг Бойз со счетом 0:2 в квалификационном матче.
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