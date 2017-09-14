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Шахтер обыграл Наполи в первом матче Лиги чемпионов

14.09.2017 01:28
Шахтер выиграл первый матч группового этапа Лиги Чемпионов против итальянского клуба Наполи
Шахтер обыграл Наполи в первом матче Лиги чемпионов
Фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер обыграл итальянский Наполи в матче первого тура Лиги Чемпионов.

Шахтер выиграл со счетом 2:1. 

Первый гол 15-й минуте игры забил Тайсон, а второй - на 58-й минуте Феррейра.

Итальянцы забили единственный гол на 72-й минуте. 

Киевское Динамо 2 августа покинуло Лигу Чемпионов, проиграв футбольному клубу Янг Бойз со счетом 0:2 в квалификационном матче.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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