Тренер ФК "Карпаты" подал в отставку

Исполнительный директор клуба Дарио Друди уже представил замену испанскому тренеру - им стал бывший спортивный директор "Карпат" Сергей Зайцев

Тренер львовского футбольного клуба "Карпаты" Серхио Наварро подал в отставку. Об этом он заявил на специальном брифинге, сообщает пресс-служба клуба.

Исполнительный директор клуба Дарио Друди уже представил замену испанскому тренеру - им стал бывший спортивный директор "Карпат" Сергей Зайцев.

Сообщается, что в тренерский штаб Зайцева войдут Владимир Безубьяк, Михаил Дячук-Ставицкий, а также Владимир Марчук, который будет работать с вратарями.

О причинах ухода Наварро не сообщается.

13 сентября ФК "Шахтер" обыграл итальянский "Наполи" в матче первого тура Лиги Чемпионов.

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