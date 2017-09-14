Тренер ФК "Карпаты" подал в отставку
14.09.2017 20:59
Исполнительный директор клуба Дарио Друди уже представил замену испанскому тренеру - им стал бывший спортивный директор "Карпат" Сергей Зайцев
Серхио Наварро (фото - fckarpaty.lviv.ua)
Тренер львовского футбольного клуба "Карпаты" Серхио Наварро подал в отставку. Об этом он заявил на специальном брифинге, сообщает пресс-служба клуба.
Исполнительный директор клуба Дарио Друди уже представил замену испанскому тренеру - им стал бывший спортивный директор "Карпат" Сергей Зайцев.
Сообщается, что в тренерский штаб Зайцева войдут Владимир Безубьяк, Михаил Дячук-Ставицкий, а также Владимир Марчук, который будет работать с вратарями.
О причинах ухода Наварро не сообщается.
13 сентября ФК "Шахтер" обыграл итальянский "Наполи" в матче первого тура Лиги Чемпионов.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:28
-
18:13
-
08:00
-
16:04
-
16:40
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров