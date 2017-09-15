В ворота Скендербеу забивали Сергей Сидоров, Жуниор Мораес и Дьемерси Мбокани

В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы киевское Динамо обыграло албанский Скендербеу со счетом 3:1. Игра прошла на столичном НСК Олимпийский. Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

В ворота албанской команды забивали Сергей Сидоров, Жуниор Мораес и Дьемерси Мбокани. За Скендербеу забил Гиерги Музака.



Первый момент в матче создал игрок Али Соу, пробив у стойки ворот украинского голкипера Максима Коваля. После этого Денис Гармаш вместо удара отдал неудачный пас. Также открыть счет мог Домагой Вида, который ударил головой и мяч пролетел мимо ворот Скендербеу.



Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук решил отдать капитанскую повязку Олегу Гусеву после того, как он вышел на замену.



"Олег - очень уважаемый человек в нашей команде, поэтому как только он будет выходить на поле - так будет всегда", - сказал Сидорчук.

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