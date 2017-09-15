Олимпиада-2018: 17 стран потребовали отстранить Россию

Решение о возможном отстранени сборной РФ должно быть объявлено не позднее ноября, когда во всех видах спорта стартует зимний сезон

Национальные антидопинговые агентства 17 стран выступили за отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на совместное заявление по итогам встречи членов института Национальных антидопинговых организаций.

"У нас есть серьезные сомнения в том, что Игры 2018 года будут прозрачными из-за неполного расследования массовых доказательств индивидуального допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и с учетом неадекватных результатов тестирования российских спортсменов за последние четыре года", - отмечается в заявлении.

В документе также говорится члены NADO не против выступления россиян в Пхенчхане под нейтральным флагом только при тщательном допинг-контроле.

"Пришло время для действий. Спортсмены хотят видеть результаты, а не пустую болтовню - это поддерживает их решение соревноваться в условиях "чистого" спорта", - говорится в заявлении.

В Международном олимпийском комитете сейчас работают две специальные комиссии. Решение должно быть объявлено не позднее ноября, когда во всех видах спорта стартует зимний сезон.

По данным доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, более тысячи российских спортсменов из 30 видов спорта были уличены в манипуляциях с проваленными допинг-пробами накануне Сочи-2014.

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