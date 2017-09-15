Первый тур Лиги Европы: стартовали Динамо и Заря - все результаты

Первые матчи группового турнира ЛЕ прошли без сенсаций: фавориты забивали много, а два украинских клуба выступили с противоположными результатами

Вчера вечером, 14 сентября, стартовал групповой турнир Лиги Европы УЕФА. Киевское Динамо удачно начало евросезон, уверенно одолев на своем поле албанский Скендербеу, пока соперники по группе - Янг Бойз и Партизан - заработали всего по баллу за ничью.

Луганская Заря была менее успешной на старте ЛЕ, уступив дома шведскому Эстерсунду два сухих мяча. Их противники по группе, однако, разошлись нулевой ничьей - это плюс.

Милан поиздевался в гостях над венской Аустрией - 5:1, итальянская Атланта дома разгромила английский Эвертон - 3:0, а московский Локомотив уехал из Копенгагена с нулевой ничьей.

В группе L забивали много и непропорционально: питерский Зенит в гостях закатил пять мячей македонскому Вардару, в Реал Сосьедад дома снес норвежский Русенборг - 4:0.

Результаты всех вчерашних матчей:

Группа A

Славия (Чехия) - 1:0 - Маккаби (Израиль)

Вильярреал (Испания) - 3:1 - Астана (Казахстан)

Группа B

Динамо (Украина) - 3:1 - Скендербеу (Албания)

Янг Бойз (Швейцария) - 1:1 - Партизан (Сербия)

Группа C

Хоффенхайм (Германия) - 1:2 - Брага (Португалия)

Истанбул Башакшехир (Турция) - 0:0 - Лудогорец" (Болгария)

Группа D

Аустрия (Австрия) - 1:5 - Милан (Италия)

Риека (Хорватия) - 1:2 - АЕК (Греция)

Группа E

Аполлон (Кипр) - 1:1 - Лион (Франция)

Аталанта (Италия) - 3:0 - Эвертон (Англия)

Группа F

Копенгаген (Дания) - 0:0 - Локомотив (Москва)

Злин (Чехия) - 0:0 - Шериф (Молдова)

Группа G

Стяуа (Румыния) - 3:0 - Виктория (Чехия)

Хапоэль (Израиль) - 2:1 - Лугано (Швейцария)

Группа H

Арсенал (Ангнлия) - 3:1 - Кельн (Германия)

Црвена Звезда (Сербия) - 1:1 - БАТЭ (Беларусь)

Группа I

Марсель (Франция) - 1:0 - Коньяспор (Турция)

Витория Гимарайнш (Португалия) - 1:1 - Зальцбург (Австрия)

Группа J

Заря (Украина) - 0:2 - Эстерсунд (Швеция)

Герта (Германия) - 0:0 - Атлетик (Бильбао)

Группа K

Витесс (Нидерланды) - 2:3 - Лацио (Италия)

Зюлте-Варегем (Бельгия) - 1:5 - Ницца (Франция)

Группа L

Вардар (Македония) - 0:5 - Зенит (Россия)

Реал Сосьедад (Испания) - 4:0 - Русенборг (Норвегия)

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