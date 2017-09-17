Плей-офф Кубка Дэвиса: Украина обыграла Израиль во всех матчах

Сборная Украины по теннису четвертый раз в истории вышла в плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса

Украинская сборная по теннису обыграла 17 сентября сборную Израиля в матче Первой группы Евро-Африканской зоны. Таким образом Украина одержала победу во всех пяти встречах 1-го раунда плей-офф Кубка Дэвиса. Об этом сообщает Укринформ.

В финальном поединке Илья Марченко на корте в израильском городе Рамат-ха-Шарон без проблем обошел Эдана Лешема со счетом 6:1, 6:3.

Также сообщается, что ранее в воскресенье лидер сборной Александр Долгополов победил Мора Булиса - 6:3, 6:2.



В предыдущие дни матча Марченко обыграл Дуди Селу - 7:6 (7:5), 6:2, 6:3, а Долгополов - Лешема (6:4, 6:1, 6:4). Самым напряженным выдался парный поединок. Теннисисты украинского дуэта Денис Молчанов и Сергей Стаховский лишь в пяти сетах одолели Йонатана Эрлиха и Дуди Селы - 7:5, 7:6 (8:6), 1:6, 4:6 , 7:6 (7:4).

Однако Украины повела в матчевой встрече со счетом 3:0. И таким образом последние два поединка не уже не повлияли бы на итоговый счет.



Украинская сборная сумела сохранить прописку в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса на следующий сезон. Израиль будет бороться достичь в матче 2-го раунда плей-офф в гостях против Румынии.



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