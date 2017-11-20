Украинец выиграл ультрамарафон в Нью-Йорке

Дмитрий Молчанов пробежал 60 км за 4 часа 12 минут и первым пересек финишную линию с украинским флагом в руках

Украинец Дмитрий Молчанов выиграл ультрамарафон в США. Об этом сообщает портал gathletics.com.ua.



Молчанов преодолел 60-километровую дистанцию за 4 часа 12 минут.



Это был марафон New York City 60K, который организует известный беговой клуб NYRR. Маршрут гонки проходит от Центрального парка: сначала дистанция на 8,3 км, а потом восемь кругов по 6,4 км.



"Как всегда горжусь тем, что пересекаю финиш с моим украинским флагом", - написал Молчанов в Facebook после окончания забега.

Победителем ежегодного киевского марафона в этом году стал Артем Поддубный из Бахмута Донецкой области.

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