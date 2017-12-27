Британец выполнил смертельный трюк на крыше небоскреба: видео

Дэвид Нельмс пробежался без страховки по крыше 43-этажного здания, перепрыгивая через огромные щели

Британский фрираннер (фриран - сходная с паркуром акробатическая дисциплина) Дэвид Нельмс выполнил смертельный трюк на крыше небоскреба в Дубае. Видеозапись трюка опубликована в Instagram 23-летнего экстремала и набрала за четыре дня более 63 тысяч просмотров.

В ролике Нельмс стоит на вершине 43-этажного здания Al Dar, что в районе Дубай Марина, а затем бежит без страховки, перепрыгивая через огромные щели в крыше.

"Несмонтированное видео прогулки по крыше в Дубае. Некоторые люди думали, что это фейк", - прокомментировал британец видео в своем аккаунте.

A post shared by David-nelmes@live.co.uk (@davidnelmes) on Dec 22, 2017 at 1:32pm PST

В июне 2017 года в Сети было опубликовано видео прохождения самой длинной полосы препятствий для паркура, установленной на китайской горе Тяньмэнь.

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Видео: Instagram davidnelmes

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