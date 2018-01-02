В Мексике после драки с футболистом умер судья
02.01.2018 15:55
Футболист неадекватно отреагировал на красную карточку и ударил судью в голову
Фото: gettyimages.com
В Мексике умер футбольный арбитр, которого неделю назад во время матча избил один из игроков. Об этом сообщает Евроспорт.
Согласно сообщению, Хосе Вальдемар Эрнандес Капетильо умер после того, как неделю провел в коме.
Инцидент случился 24 декабря в мексиканском городе Халапа во время матча любительских команд. Футболист по имени Милтон неадекватно отреагировал на красную карточку и ударил судью в голову.
Судья впал в кому и был госпитализирован. В канун Нового года он скончался, не приходя в сознание.
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