В Мексике после драки с футболистом умер судья

Футболист неадекватно отреагировал на красную карточку и ударил судью в голову

В Мексике умер футбольный арбитр, которого неделю назад во время матча избил один из игроков. Об этом сообщает Евроспорт.

Согласно сообщению, Хосе Вальдемар Эрнандес Капетильо умер после того, как неделю провел в коме.

Инцидент случился 24 декабря в мексиканском городе Халапа во время матча любительских команд. Футболист по имени Милтон неадекватно отреагировал на красную карточку и ударил судью в голову.

Судья впал в кому и был госпитализирован. В канун Нового года он скончался, не приходя в сознание.

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