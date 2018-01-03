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Бокс: Гвоздик проведет бой за статус претендента на пояс WBC

03.01.2018 06:30
Украинский полутяжеловес в бою с колумбийцем Альваресом поборется за статус обязательного претендента на титут
Бокс: Гвоздик проведет бой за статус претендента на пояс WBC
Александр Гвоздик (фото - boxingscene.com)

Украинский боксер-полутяжеловес Александр Гвоздик стал участником специального турнира за пояс WBC. Об этом сообщают World Boxing News.

Всемирный боксерский совет одобрил бой Гвоздика с колумбийцем Элейдером Альваресом, в котором тот поспорит за статус обязательного претендента на пояс.

Также действующий чемпион WBC Адонис Стивенсон будет защищать титул в бою с Баду Джеком. Дата боев пока не известно. 

В августе 2017 года Гвоздик одержал уверенную победу в бою с американцем Крейгом Бейкером, победив его техническим нокаутом в шестом раунде. Это была четырнадцатая победа 30-летнего украинского боксера.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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