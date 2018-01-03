Украинским любителям спорта покажут зимнюю Олимпиаду 2018 года

Украина - последняя страна в Европе, которая все-таки приобрела права на трансляцию основных событий зимних Игр в Пхёнчхане-2018 и летних в Токио-2020

Украинцы смогут посмотреть зимние Олимпийские игры 2018 года и летние Игры-2020 - Национальная общественная телерадиокомпания заключила договор о приобретении прав на трансляцию соревнований этих крупнейших событий в мире спорта. Об этом сообщила пресс-служба телеканала UA:Перший.

Будут показаны "важные встречи и финальные этапы главных соревнований" общей продолжительностью не менее 100 часов.

Тем, кто хочет следить за каждой минутой каждого соревнования, доступны эфиры Eurosport 1, Eurosport 2 и более 4000 часов трансляций в Eurosport Player, уточнила вице-президент Discovery Networks Анна Пак Бурден.

Таким образом, Украина последней в Европы приобрела права на трансляцию Игр-2018.

Ранее на канале UA:Перший утверждали, что у них нет средств на покупку телеправ на зимние ОИ-2018, однако Кабмин выделил необходимую сумму.

Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля.

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