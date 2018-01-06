USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Биатлонистка Вита Семеренко взяла бронзу на этапе Кубка мира

06.01.2018 14:45
В немецком Оберхофе в женской гонке преследования Семеренко вырвалась с 22-й стартовой позиции на третье место
Биатлонистка Вита Семеренко взяла бронзу на этапе Кубка мира
Вита Семеренко (фото - НОК Украины/Facebook)

Сегодня украинская биатлонистка Вита Семеренко взяла бронзу на этапе Кубка мира в женской гонке преследования. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Семеренко начала гонку с 22-го стартового места, но не сделала ни одного промаха. 

Победила словачка Анастасия Кузьмина, серебро завоевала Доротея Вирер из Италии. 

Ранее Международный олимпийский комитет за употребление допинга лишил российскую биатлонистку серебра Олимпиады-2014 в спринте. Серебряную медаль получит Вита Семеренко, которая пришла третьей.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- cамые яркие фото дня в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 