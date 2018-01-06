В немецком Оберхофе в женской гонке преследования Семеренко вырвалась с 22-й стартовой позиции на третье место

Сегодня украинская биатлонистка Вита Семеренко взяла бронзу на этапе Кубка мира в женской гонке преследования. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.



Семеренко начала гонку с 22-го стартового места, но не сделала ни одного промаха.



Победила словачка Анастасия Кузьмина, серебро завоевала Доротея Вирер из Италии.

Ранее Международный олимпийский комитет за употребление допинга лишил российскую биатлонистку серебра Олимпиады-2014 в спринте. Серебряную медаль получит Вита Семеренко, которая пришла третьей.

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