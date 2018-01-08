Украинская теннисистка Свитолина стала четвертой ракеткой мира
Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась с шестой на четвертую строчку в обновленном от 8 января рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает сайт организации.
На первом месте рейтинга - румынка Симона Халеп. Второе место вышла датчанка Каролин Возняцки.
Рейтинг WTA от 8 января:
1. Симона Халеп (Румыния) - 6425
2. Каролина Возняцки (Дания) - 6095
3. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6005
4. Элина Свитолина (Украина) - 5785
5. Винус Уильямс (США) - 5567
6 января Свитолина победила на турнире серии Премьер в австралийском Брисбене.
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