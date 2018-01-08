Обвиняемый в атаке на ФК "Боруссия" россиянин признал свою вину

Россиянин сказал сегодня в суде, что "хотел просто устроить имитацию нападения на команду "Боруссия" и сожалеет об этом

Обвиняемый в нападении на немецкую футбольную команду "Боруссия" россиянин признал свою вину, но отрицает намерение кого-либо убить. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я глубоко сожалею о том, что совершил", - сказал он сегодня в суде.

По его словам, он хотел просто сымитировать нападение и специально сделал взрывное устройство таким образом, чтобы люди не получили травм.

Взрывы у автобуса дортмундской "Боруссии" произошли 11 апреля 2017 года. 28-летний гражданин России был задержан по этому делу через десять дней.

Его вычислили из-за приобретения нескольких десятков тысяч опционных сертификатов на не очень активно торгуемые акции дортмундского футбольного клуба.

Сообщалось, что при разных вариантах падения курса ценных бумаг, он мог получить прибыль от 550 тысяч до миллиона евро.

Мужчину обвиняли в покушении на убийство 28 человек из корыстных соображений, незаконном приобретении взрывчатки, а также в приведении в действие взрывных устройств. Ему может грозить наказание пожизненное тюремное заключение.

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