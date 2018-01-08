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В Германии обстреляли автомобиль футболиста

08.01.2018 17:50
Футболист Дениз Наки считает, что к обстрелу его автомобиля причастны спецслужбы Турции
В Германии обстреляли автомобиль футболиста
Дениз Наки (фото - facebook.com/deniznaki62)

Неизвестные обстреляли автомобиль немецкого футболиста турецкого происхождения Дениза Наки. Это произошло в ночь на понедельник, 8 января, на автобане под городом Дюрен на западе Германии, передает Deutsche Welle.

По словам Наки, несколько выстрелов были произведены из черной машины, которая ехала слева от него. "Я сразу же пригнулся и свернул вправо на полосу для аварийной остановки. Я был смертельно напуган", - рассказал футболист. Автомобиль, из которого велась стрельба, уехал. Журналист газеты Die Welt позднее опубликовал снимок повреждений на машине Наки.

Прокуратура ведет расследование в рамках дела о попытке убийства. Сам Наки уверен, что к произошедшему причастны турецкие спецслужбы, в частности разведка MIT. В прокуратуре, впрочем, пока не нашли подтверждения этому, расследование ведется во всех направлениях.

Дениз Наки считается активным критиком режима в Турции, в апреле 2017 года турецкий суд приговорил его к 18 месяцам условного срока по обвинению в пропаганде терроризма за высказывания о Курдской рабочей партии (КРП).

Наки родился в немецком Дюрене в турецко-курдской семье, он играл в молодежной сборной Германии, выступал за гамбургский клуб "Санкт-Паули". Сейчас он футболист диярбакырского клуба Amed SK. У Наки двойное гражданство - Германии и Турции.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в нападении на немецкую футбольную команду "Боруссия" россиянин признал свою вину, но отрицает намерение кого-либо убить.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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