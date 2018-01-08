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Теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров

08.01.2018 20:47
В первую двадцатку попала еще одна украинка - Марта Костюк
Теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров
Даяна Ястремская (фото - скриншот)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров после выхода на прошлой неделе в финал квалификации турнира серии WTA Premier в Брисбене. Об этом сообщает Xsport.

Сейчас 17-летняя украинка идет на 177-м месте в классификации WTA.

На пять позиций ниже расположилась американка Аманда Анисимова, которая лидировала раньше.

В первую двадцатку попала еще одна украинка - Марта Костюк (№13). В общем рейтинге она 521-я.

8 января 2018-го сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась с шестой на четвертую строчку в обновленном от 8 января рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).

Читайте также: Украинская теннисистка Ястремская победила на турнире WTA

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ЛIГАБiзнесIнформ
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