МОК обсудит участие Северной Кореи в зимних Олимпийских Играх
В Международном олимпийском комитете в Лозанне 20 января проведут встречу, на которой определят детали участия Северной Кореи в зимней Олимпиаде в феврале. Об этом сообщает Deutsche Welle.
На встрече будут также представители оргкомитета Олимпиады из КНДР и Южной Кореи.
Глава МОК Томас Бах поприветствовал договоренность между двумя странами и отметил, что теперь МОК должен принять решение. На встрече поднимут протокольные вопросы относительно флага, гимна и формы участников и решат, как быть с делегацией Северной Кореи, поскоkьку формальные сроки подачи заявок истекли.
Ранее стало известно, что власти Северной Кореи направят большую делегацию спортсменов, чиновников и группу поддержки на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, которые пройдут в феврале.
В последний раз спортсмены из двух стран выходили на церемонию вместе под флагом Корейского полуострова более 10 лет назад, на зимних Играх 2006 года в Турине.
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