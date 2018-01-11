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МОК обсудит участие Северной Кореи в зимних Олимпийских Играх

11.01.2018 06:56
На встрече в Лозанне обсудят формальные детали участия северокорейских спортменов в Олимпиаде в феврале
МОК обсудит участие Северной Кореи в зимних Олимпийских Играх

В Международном олимпийском комитете в Лозанне 20 января проведут встречу, на которой определят детали участия Северной Кореи в зимней Олимпиаде в феврале. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На встрече будут также представители оргкомитета Олимпиады из КНДР и Южной Кореи.

Глава МОК Томас Бах поприветствовал договоренность между двумя странами и отметил, что теперь МОК должен принять решение. На встрече поднимут протокольные вопросы относительно флага, гимна и формы участников и решат, как быть с делегацией Северной Кореи, поскоkьку формальные сроки подачи заявок истекли.

Ранее стало известно, что власти Северной Кореи направят большую делегацию спортсменов, чиновников и группу поддержки на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, которые пройдут в феврале. 

В последний раз спортсмены из двух стран выходили на церемонию вместе под флагом Корейского полуострова более 10 лет назад, на зимних Играх 2006 года в Турине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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