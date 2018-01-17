Легенда мирового бокса хочет провести бой с Ломаченко

По словам боксера-сенатора Мэнни Пакьяо, пока что идут предварительные переговоры о весовой категории

Первый и единственный чемпион мира в восьми весовых категориях, легендарный боец из Филиппин Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) нацелен на поединок с лидером рейтинга лучших боксеров планеты - украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО). Об этом сообщает интернет-журнал vRINGe.com.

"В данный момент идут переговоры о поединке против лидера рейтинга P4P Василия Ломаченко, - рассказал Пакьяо в эфире ABS-CBN. - Пока что обсуждаем лимит веса".

Украинец Ломаченко выступает во втором полулегком весе (до 59 кг), но ранее заявлял о возможности перехода в легкий вес (до 61,2 кг). Пакьяо последние поединки провел в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Разговоры о поединке были и ранее, но все упиралось в разницу в весе - сторона украинца не соглашалась подняться выше легкого веса, а сторона филиппинца не желает драться ниже суперлегкого (до 63,5 кг).

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38-летний Пакьяо недавно в очередной раз отверг вариант завершения карьеры, отметив, что "по-прежнему скучает без бокса".

15 декабря 2017 года Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории по версии ESPN.

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