Спортсменам разрешили покупать и перевозить спортивное оружие

Характеристики спортивного оружия должны быть зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, которые признаны в Украине

Верховная Рада разрешила спортсменам покупать и перевозить спортивное оружие. За изменения в закон о физической культуре и спорте 6120 проголосовали 238 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Предусмотрено, что к материально-техническому обеспечению спортсменов относится приобретение, хранение, перевозка и использование спортивного оружия огнестрельного, пневматического, стрелкового и холодного. На боевое оружие положения закона не распространяются.

Характеристики спортивного оружия должны быть зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, которые признаны в Украине.

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