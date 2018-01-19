Свитолина обыграла Костюк и вышла четвертый круг Australian Open
Первая ракетка Украины и четвертый номер мировой классификации Элина Свитолина взяла верх над своей 15-летней соотечественницей Мартой Костюк в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии-2018 по теннису, передает Укринформ.
Украинское дерби, которое проходило на главном корте Australian Open - Rod Laver Arena - завершилось со счетом 6:2, 6:2 в пользу 23-летней Свитолиной.
Матч продолжался 1 час. В активе Элины 5 эйсов, Марта совершила 9 двойных ошибок.
В четвертом раунде первого в сезоне турнира серии Большого шлема Свитолина разыграет путевку в четвертьфинал со 130-й "ракеткой" мира чешкой Денисой Аллертовой, которая в свою очередь со счетом 6:1, 6:4 переиграла Магду Линетт из Польши (№74).
Элина Свитолина улучшила свое лучшее достижение на Australian Open, где ранее дальше третьего круга не доходила.
Марта Костюк стала самой юной теннисисткой с 1996 года, которой удалось пройти в третий круг на Открытом чемпионате Австралии.
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Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась с шестой на четвертую строчку в обновленном от 8 января рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).
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