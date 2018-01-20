Олимпиада-2018: МОК не допустил к участию 111 спортсменов из РФ

Из списка убрали российских спортсменов, у которых либо не сдан допинг-тест, или их тесты на Играх в Сочи в 2014 году еще не проверены повторно

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел список российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В сообщении сказано, что предварительный список вероятных участников сократили с 500 до 389. Из списка убрали 111 российских спортсменов, у которых либо не сдан допинг-тест, или их тесты на Играх в Сочи в 2014 году еще не проверены повторно.



Отмечается, что в списке предварительно допущенных к Олимпиаде более 80 процентов спортсменов не соревновались на Олимпийских зимних играх Сочи. В списке нет ни одного спортсмена, которым пожизненно запретили участвовать в соревнованиях такого типа, а также тех, кто в своей карьере уже отбывал наказание за допинг.



Помимо этого, комитет не допустил к участию 51 тренера, а также 10 медицинских работников.



Окончательный список спортсменов из РФ, которые смогут выступить в Пхенчхан-2018, будет представлен 27 января.

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5 декабря, Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году. Помимо этого Комиссия Освальда аннулировала результаты на Играх-2014 в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах уже 43 российских спортсмена за нарушение антидопинговых правил.



30 декабря СБУ сообщила, что за последними кибератаками на правительственные и инфраструктурные информационные объекты стоят хакеры из России.

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