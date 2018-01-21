Свитолина впервые в карьере вышла в 1/4 финала Australian Open
21.01.2018 16:09
Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла соперницу из Чехии Денису Аллертову и вышла в четверть финала Australian Open
Элина Свитолина (фото - iStock/Global Images Ukraine)
Первая ракетка Украины и четвертый номер мировой классификации Элина Свитолина в дебютном матче на стадии четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграла представительницу Чехии Денису Аллертову и впервые добралась до 1/4 финала турнира. Об этом сообщает iSport.ua.
Поединок закончился со счетом 6:3, 6:0.
Ранее Свитолина обыграла сербку Ивану Йорович в первом раунде, чешку Катерину Синякову во втором и украинку Марту Костюк в третьем.
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