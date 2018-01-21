Свитолина рассказала о статусе фаворитки и 1/4 Australian Open

Первая ракетка Украины признала, что очередная победа в турнире придает ей уверенности в себе и одновременно давит





Она признала, что это нее был хороший старт сезона в Брисбене. По ее словам, это самый поздний матч, который ей приходилось играть за всю карьеру и она поблагодарила зрителей, что остались на стадионе до конца.



Также Свитолина сказала, что у Элизы Мертенс, с которой ей придется сразиться, также был хороший старт сезона и она "показывает хороший теннис", а потому будет "чрезвычайно трудный матч".





В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поздравил первую ракетку с победой в своем Twitter.





"Украинская теннисистка @ElinaSvitolina благодаря уверенной победе над чешской спортсменкой впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал престижного турнира Australian Open", - говорится в сообщении.



Он поблагодарил ее за победу и сказал, что будет болеть и дальше "за нашу Элину".









Ранее Свитолина обыграла сербку Ивану Йорович в первом раунде, чешку Катерину Синякову во втором и



Первая ракетка Украины и четвертый номер мировой классификации Элина Свитолина в дебютном матче на стадии четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграла представительницу Чехии Денису Аллертову и впервые добралась до 1/4 финала турнира. Об этом сообщает iSport.ua Ранее Свитолина обыграла сербку Ивану Йорович в первом раунде, чешку Катерину Синякову во втором и украинку Марту Костюк в третьем.

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