20-летний игрок ФК "Карпаты" задержан за нетрезвое вождение

Суд будет рассматривать его дело утром 23 января

Полузащитник львовского ФК "Карпаты" Марьян Швед был задержан за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает официальный сайт судебной власти Украины.

В сообщении сказано, что хавбек будет привлечен к административной ответственности. Его дело будет суд рассмотрит утром 23 января во Франковском суде Львова.



Подробности инцидента не известны.



Марьян Швед вернулся в "Карпаты" летом 2016 года из Севильи. В текущем сезоне 20-летний хавбек сыграл 4 матча и забил 1 мяч.



Ранее сообщалось, правительство запланировало повышение штрафов за некоторые распространенные нарушения правил дорожного движения, однако оно вступит в силу только после внесения Верховной Радой соответствующих изменений в Кодекс об админнарушениях.



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