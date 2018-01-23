USD:  28.64  28.89   EUR:  34.89  35.44  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

20-летний игрок ФК "Карпаты" задержан за нетрезвое вождение

23.01.2018 00:08
Суд будет рассматривать его дело утром 23 января
20-летний игрок ФК "Карпаты" задержан за нетрезвое вождение
Марьян Швед (фото - fckarpaty.com)

Полузащитник львовского ФК "Карпаты" Марьян Швед был задержан за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает официальный сайт судебной власти Украины.

В сообщении сказано, что хавбек будет привлечен к административной ответственности. Его дело будет суд рассмотрит утром 23 января во Франковском суде Львова.

Подробности инцидента не известны.

Марьян Швед вернулся в "Карпаты" летом 2016 года из Севильи. В текущем сезоне 20-летний хавбек сыграл 4 матча и забил 1 мяч.

Ранее сообщалось, правительство запланировало повышение штрафов за некоторые распространенные нарушения правил дорожного движения, однако оно вступит в силу только после внесения Верховной Радой соответствующих изменений в Кодекс об админнарушениях.

Читайте также: В Киеве задержан известный баскетболист: видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 