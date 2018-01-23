20-летний игрок ФК "Карпаты" задержан за нетрезвое вождение
Полузащитник львовского ФК "Карпаты" Марьян Швед был задержан за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает официальный сайт судебной власти Украины.
В сообщении сказано, что хавбек будет привлечен к административной ответственности. Его дело будет суд рассмотрит утром 23 января во Франковском суде Львова.
Подробности инцидента не известны.
Марьян Швед вернулся в "Карпаты" летом 2016 года из Севильи. В текущем сезоне 20-летний хавбек сыграл 4 матча и забил 1 мяч.
Ранее сообщалось, правительство запланировало повышение штрафов за некоторые распространенные нарушения правил дорожного движения, однако оно вступит в силу только после внесения Верховной Радой соответствующих изменений в Кодекс об админнарушениях.
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