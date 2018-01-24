В Киеве показали новую форму спортсменов на зимней Олимпиаде-2018

Украинцев на Олимпиаде в Южной Корее будет рекордно мало - всего 35 спортсменов

В Киеве презентовали форму украинских спортсменов на зимней Олимпиаде-2018 и провели их в Южную Корею. Об этом сообщает ТСН.



Основной цвет формы - синий, одежда украшена орнаментом в виде желтых колосков. Пошили форму в Китае.



Украину в Корее будут представлять 35 атлетов - это рекордно мало.



"Мы никогда не были исторически зимней спортивной страной. Количество не так принципиально, как качество. Медали и достижения - это очень важно", - объяснил президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка.

Зимние игры будут проходить с 9 по 27 февраля в Южной Корее, в Пхенчхане.

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