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В Киеве показали новую форму спортсменов на зимней Олимпиаде-2018

24.01.2018 05:49
Украинцев на Олимпиаде в Южной Корее будет рекордно мало - всего 35 спортсменов
В Киеве показали новую форму спортсменов на зимней Олимпиаде-2018
Фото: iSport.ua

В Киеве презентовали форму украинских спортсменов на зимней Олимпиаде-2018 и провели их в Южную Корею. Об этом сообщает ТСН.

Основной цвет формы - синий, одежда украшена орнаментом в виде желтых колосков. Пошили форму в Китае.

Украину в Корее будут представлять 35 атлетов - это рекордно мало. 

"Мы никогда не были исторически зимней спортивной страной. Количество не так принципиально, как качество. Медали и достижения - это очень важно", - объяснил президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка.

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Зимние игры будут проходить с 9 по 27 февраля в Южной Корее, в Пхенчхане. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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