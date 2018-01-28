Усик победил Бриедиса и стал чемпионом мира WBO и WBC: видео

Бой был очень конкурентным и продлился все 12 раундов

Украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик победил в поединке латыша Майриса Бриедиса и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в Facebook.

"Наш Олимпийский чемпион благодаря этой победе объединил титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: Усик нокаутировал африканца Мчуну: видео

В начале поединка преимущество было за Бриедисом, однако потом уже ход боя контролировал Усик. Бой продлился все 12 раундов. Судьи отдали победу украинцу: 114: 114, 115: 113, 115: 113.

В финале Всемирной боксерской суперсерии Усик встретится с победителем пары Мурат Гассиев (Россия) - Юниер Дортикос (Куба), бой состоится 3 февраля в Сочи.

Читайте также: Боксер Усик посетил бойцов АТО на передовой в Марьинке - видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.