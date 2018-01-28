МОК допустил к участию в Олимпиаде 169 российских спортсменов
Международный олимпийский комитет (МОК, - ред.) допустил к участию в Зимних играх-2018, которые пройдут в Пхенчхане, 169 российских спортсменов. Об этом сообщает Reuters.
"После тщательного изучения предварительного списка из 389 фамилий МОК зарегистрировал на Олимпиаду 169 спортсменов, которые будут выступать в статусе "олимпийский атлет из России", - говорится в сообщении.
Заявление МОК подтвердил вице-президент олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.
Читайте также: Олимпиада-2018: опубликован список запретов для спортсменов из РФ
5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году. Помимо этого Комиссия Освальда аннулировала результаты на Играх-2014 в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах уже 43 российских спортсмена за нарушение антидопинговых правил.
Читайте также: Россия на Олимпиаде-2018 хочет использовать гимн и флаг СССР
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
26.01.18
16:59
-
26.01.18
19:15
-
26.01.18
17:54
-
26.01.18
17:39
-
26.01.18
16:30
Новости партнеров
- 50480
- 36479
- 34762
- 21521
- 15868