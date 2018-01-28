МОК допустил к участию в Олимпиаде 169 российских спортсменов

Международный олимпийский комитет из 389 россиян зарегистрировал на Олимпиаду-2018 169 спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК, - ред.) допустил к участию в Зимних играх-2018, которые пройдут в Пхенчхане, 169 российских спортсменов. Об этом сообщает Reuters.

"После тщательного изучения предварительного списка из 389 фамилий МОК зарегистрировал на Олимпиаду 169 спортсменов, которые будут выступать в статусе "олимпийский атлет из России", - говорится в сообщении.

Заявление МОК подтвердил вице-президент олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.

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5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году. Помимо этого Комиссия Освальда аннулировала результаты на Играх-2014 в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах уже 43 российских спортсмена за нарушение антидопинговых правил.

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