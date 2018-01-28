Усик о бое с Бриедисом: Это были самые тяжелые 12 раундов

Алексанлдр Усик сказал, что его соперник Майрис Бриедис показал качественный бокс

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал свою победу над Майрисом Бриедисом. Об этом сообщает Sport Arena.

"Определяющим фактором в сегодняшней победе стала оппозиция спортсмена. Качественный бокс, который показал Бриедис. Это были самые тяжелые 12 раундов, которые я проводил. Мы сделаем из этого соответствующие выводы и будем готовиться к финалу", - сказал Усик после боя.

Относительно того, кто мог бы стать его соперником из второго полуфинала в решающем поединке, Усик не стал выражать симпатий.

"Я лично буду присутствовать на следующем полуфинале. Уверен, победит сильнейший", - сказал он.

Второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниэром Дортикосом состоится 3 февраля в Сочи.

Усик победил в поединке латыша Бриедиса и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса.

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