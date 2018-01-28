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Роджер Федерер в шестой раз в карьере выиграл Australian Open

28.01.2018 14:00
Швейцарский теннисист Роджер Федерер в шестой раз выиграл Открытый чемпионат Австралии
Роджер Федерер в шестой раз в карьере выиграл Australian Open
Роджер Федерер (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в шестой раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В финале Федерер победил представителя Хорватии Марина Чилича - 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.

Таким образом, 36-летний швейцарец сохранил статус действующего победителя турнира.

Федерер впервые выиграл Australian Open в 2004 году.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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