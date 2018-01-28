Роджер Федерер в шестой раз в карьере выиграл Australian Open
28.01.2018 14:00
Швейцарский теннисист Роджер Федерер в шестой раз выиграл Открытый чемпионат Австралии
Роджер Федерер (фото - iStock/Global Images Ukraine)
Швейцарский теннисист Роджер Федерер в шестой раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Об этом сообщает официальный сайт турнира.
В финале Федерер победил представителя Хорватии Марина Чилича - 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.
Таким образом, 36-летний швейцарец сохранил статус действующего победителя турнира.
Федерер впервые выиграл Australian Open в 2004 году.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:50
-
13:29
-
26.01.18
16:59
-
26.01.18
19:15
-
26.01.18
17:54
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 113090
- 38244
- 36100
- 22418
- 16823
Спецпроекты
Новости партнеров