Роджер Федерер в шестой раз в карьере выиграл Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в шестой раз выиграл Открытый чемпионат Австралии

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в шестой раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Об этом сообщает официальный сайт турнира.



В финале Федерер победил представителя Хорватии Марина Чилича - 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.



Таким образом, 36-летний швейцарец сохранил статус действующего победителя турнира.



Федерер впервые выиграл Australian Open в 2004 году.