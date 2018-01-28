В Германии высказались за недопуск россиян на Паралимпиаду-2018

Международный паралимпийский комитет не допустил российских спортсменов на Паралимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро

Президент немецкого спортивного союза инвалидов Фридхельм Юлиус Бойхер выступил за недопуск российских спортсменов на зимние Паралимпийские игры. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Как следствие последовательной антидопинговой политики, Международный паралимпийский комитет (МПК, - ред.) не имеет возможности занять позицию, отличную от той, которую мы высказали в ситуации с Играми в Рио", - отметил Бойхер , пояснив, что "это означает полное отстранение российских атлетов".

МПК не допустил российских спортсменов на Паралимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро. Основанием для отстранения стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, в котором упоминались нарушения антидопинговых правил в российском параспорте.

Международный олимпийский комитет допустил к участию в Зимних играх-2018, которые пройдут в Пхенчхане, 169 российских спортсменов.

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