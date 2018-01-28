Украинская команда выиграла эстафету по биатлону в Италии

Украинская команда выиграла эстафету, завершающую чемпионат Европы по биатлону в в итальянском Риднау

Украинская команда по биатлону (Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Подручный) победила в смешанной эстафете.



Эта эстафета завершила чемпионат Европы по биатлону в в итальянском Риднау, сообщает сайт соревнований.



На втором месте - команда из России. Разница между командами была всего в пять секунд, но Пидручный отстрелялся с шести патронов и ушел с преимуществом в 16 секунд.



На третьем месте - норвежцы.



Это третья медаль Украины на чемпионате Европы. Ранее Ирина Варвинец выиграла золотую медаль в спринте и серебро - в гонке преследования. Следующим стартом у биатлонистов будут Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.