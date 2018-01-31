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Украину на Олимпиаде-2018 представят 33 спортсмена: список

31.01.2018 14:41
Украинские олимпийцы будут соревноваться в девяти из пятнадцати видов спорта; наибольшее число спортсменов представят Украину в биатлоне
Украину на Олимпиаде-2018 представят 33 спортсмена: список
Иллюстративное фото: Getty Images

Украину на 23-х зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане представят 33 спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В НОК отметили, что все атлеты выполнили условия квалификационного отбора международных федераций по зимним видам спорта, получив соответствующие лицензии на участие в Играх, и вошли в заявку олимпийской сборной, которую утвердил Международный олимпийский комитет и оргкомитет Олимпиады.

Украинские олимпийцы будут соревноваться в девяти из пятнадцати видов спорта, а именно:

-биатлон: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валентина СемеренкоВита Семеренко, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Владимир Семаков, Артем Тищенко;

- фигурное катание: Александра Назарова, Максим Никитин, Анна Хныченкова, Ярослав Паниот;

- санный спорт: Роман Захаркив, Александр Оболончик, Елена Стецкив, Антон Дукач, Елена Шхумова, Андрей Мандзий;

- фристайл: Александр Абраменко, Ольга Полюк, Татьяна Петрова;

- лыжные гонки: Татьяна Антипенко, Алексей Красовский, Андрей Орлик, Марина Анцибор;

- горнолыжный спорт: Иван Ковбаснюк, Ольга Кныш;

- сноубординг: Аннамари Данча;

- скелетон: Владислав Гераскевич;

- лыжное двоеборье: Виктор Пасечник.

Более подробный список доступен по ссылке.

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23 января 2018 года в Киеве презентовали форму украинских спортсменов на грядущей зимней Олимпиаде.

Зимние Олимпийские игры пройдут 9-25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

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