Украину на Олимпиаде-2018 представят 33 спортсмена: список

Украинские олимпийцы будут соревноваться в девяти из пятнадцати видов спорта; наибольшее число спортсменов представят Украину в биатлоне

Украину на 23-х зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане представят 33 спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В НОК отметили, что все атлеты выполнили условия квалификационного отбора международных федераций по зимним видам спорта, получив соответствующие лицензии на участие в Играх, и вошли в заявку олимпийской сборной, которую утвердил Международный олимпийский комитет и оргкомитет Олимпиады.

Украинские олимпийцы будут соревноваться в девяти из пятнадцати видов спорта, а именно:

-биатлон: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Владимир Семаков, Артем Тищенко;

- фигурное катание: Александра Назарова, Максим Никитин, Анна Хныченкова, Ярослав Паниот;

- санный спорт: Роман Захаркив, Александр Оболончик, Елена Стецкив, Антон Дукач, Елена Шхумова, Андрей Мандзий;

- фристайл: Александр Абраменко, Ольга Полюк, Татьяна Петрова;

- лыжные гонки: Татьяна Антипенко, Алексей Красовский, Андрей Орлик, Марина Анцибор;

- горнолыжный спорт: Иван Ковбаснюк, Ольга Кныш;

- сноубординг: Аннамари Данча;

- скелетон: Владислав Гераскевич;

- лыжное двоеборье: Виктор Пасечник.

Более подробный список доступен по ссылке.

Читайте также: МОК допустил к участию в Олимпиаде 169 российских спортсменов

23 января 2018 года в Киеве презентовали форму украинских спортсменов на грядущей зимней Олимпиаде.

Зимние Олимпийские игры пройдут 9-25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.