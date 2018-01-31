Украину на Олимпиаде-2018 представят 33 спортсмена: список
Украину на 23-х зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане представят 33 спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В НОК отметили, что все атлеты выполнили условия квалификационного отбора международных федераций по зимним видам спорта, получив соответствующие лицензии на участие в Играх, и вошли в заявку олимпийской сборной, которую утвердил Международный олимпийский комитет и оргкомитет Олимпиады.
Украинские олимпийцы будут соревноваться в девяти из пятнадцати видов спорта, а именно:
-биатлон: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Владимир Семаков, Артем Тищенко;
- фигурное катание: Александра Назарова, Максим Никитин, Анна Хныченкова, Ярослав Паниот;
- санный спорт: Роман Захаркив, Александр Оболончик, Елена Стецкив, Антон Дукач, Елена Шхумова, Андрей Мандзий;
- фристайл: Александр Абраменко, Ольга Полюк, Татьяна Петрова;
- лыжные гонки: Татьяна Антипенко, Алексей Красовский, Андрей Орлик, Марина Анцибор;
- горнолыжный спорт: Иван Ковбаснюк, Ольга Кныш;
- сноубординг: Аннамари Данча;
- скелетон: Владислав Гераскевич;
- лыжное двоеборье: Виктор Пасечник.
Более подробный список доступен по ссылке.
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23 января 2018 года в Киеве презентовали форму украинских спортсменов на грядущей зимней Олимпиаде.
Зимние Олимпийские игры пройдут 9-25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.
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