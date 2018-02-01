Официально открылись Олимпийские деревни для зимних Игр-2018

На Зимней Олимпиаде будут два поселения для спортсменов - в Пхёнчхане и Канныне: это связано с разносом арен по "снежным" и "ледовым" видам спорта

Сегодня в Южной Корее, которая вскоре примет Зимние Олимпийские игры 2018 года, состоялась церемония открытия "деревень" для спортсменов в Пхёнчхане и Канныне. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Президент МОК Томас Бах посетил локации, где во время соревнований будут проживать 2900 атлетов.

На нынешних Играх будут функционировать две деревни - в Пхёнчхане, который расположен в 180 км к востоку от Сеула. Здесь поселят атлетов, которые будут состязаться в "снежных" видах спорта. В Канныне, что в 230 км от столицы, будут проживать "ледовые" спортсмены.

"Уже сейчас можно сказать, что это одни из лучших, если не лучшие, олимпийские деревни в истории зимних Игр", - подчеркнул Бах.

Фото: пресс-служба МОК

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил РФ от участия в зимних Играх-2018. МОК допустил к участию в Олимпиаде 169 российских спортсменов - они выступят под нейтральным флагом. Комиссия Освальда за нарушение антидопинговых правил также аннулировала результаты на Играх-2014 в Сочи и пожизненно отстранила от участия в олимпиадах 43 российских спортсмена.

Украину в Пхёнчхане представят 33 спортсмена, недавно в Киеве презентовали их спортивную форму.

Зимние Олимпийские игры пройдут 9-25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан. Параолимпийские игры состоятся там же 9-18 марта.

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