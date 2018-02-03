Сборная Украины по футзалу вышла в плей-офф ЧЕ-2018

Украинская сборная на последних секундах одержала победу над сборной Румынии (3:2)

Сборная Украины по футзалу на последних секундах обыграла сборную Румынии со счетом 3:2 и вышла в плей-офф Чемпионата Европы 2018. Об этом сообщает iSport.ua.

Отмечается, что по ходу поединка украинские спортсмены проигрывали 0:2, но в итоге одержали победу за 15 секунд до конца игры.



Победный мяч Евгений Иваняк бросил в игру, а Петр Шотурма остановил его на фланге и забил решающий гол..



Таким образом, уже после стартовой победы Украина гарантировала себе выход в четвертьфинал Евро и в воскресенье разыграет с Португалией победу в группе.



Голы: Савио 5, Игнат 11 - Королишин 20, Педяш, 28, Шотурма 40



Румыния (стартовая пятерка): Тоница, Матей, Игнат, Савио, Паулу Феррейра



Запасные: Янку, Матей, Рэдуку, Чиреш, Фелипе Оливейра, Стойка, Сеч, Чомо, Панзару



Украина (стартовая пятерка): Иваняк, Разуванов, Н.Грицина, М.Грицина, Шотурма



Запасные: Литвиненко, Ципун, Хамдамов, Королишин, Шеремета, Журба, Белоцерковец, Лысенко, Педяш.

Читайте также: Украину на Олимпиаде-2018 представят 33 спортсмена: список



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.