На Олимпиаду-2018 могут допустить 15 российских спортсменов

МОК рассмотрит дела россиян, которые выиграли апелляцию по отстранению от Игр из-за вероятного участия в допинговой схеме

Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит вероятность участия в Олимпийских играх-2018 15 российских спортсменов, которых оправдали в деле о допинг-скандале. Об этом сообщил спикер МОК Марк Адамс, передает Deutsche Welle.



Специальное заседание МОК рссмотрит дела россиян.



"Дело каждого из спортсменов мы рассмотрим отдельно перед принятием решения", - пояснил Адамс.



1 февраля Спортивный арбитражный суд сообщил, что удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которых отстранили от Олимпиады.



Суд решил, что против них недостаточно доказательств. При этом 13 из 28 спортсменов уже ушли из большого спорта.

Поскольку это решение суд, оно не значит, что "восстановленные" атлеты смогут принять участие в зимних Играх-2018, так как у них нет приглашений от Международного олимпийского комитета.

5 декабря 2017 года МОК отстранил РФ от участия в зимних Играх-2018, допустив к участию 169 российских спортсменов - они выступят под нейтральным флагом. Комиссия Освальда за нарушение антидопинговых правил также аннулировала результаты на Играх-2014 в Сочи и пожизненно отстранила от участия в олимпиадах 43 российских спортсмена.

Зимние Олимпийские игры пройдут 9-25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан. Параолимпийские игры состоятся там же 9-18 марта.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.