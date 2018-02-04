Александр Усик встретится в финале Суперсерии с россиянином
04.02.2018 09:23
Гассиев победил кубинца Дортикоса во втором полуфинале Всемирной суперсерии и встретится в финале с украинским боксером
Мурат Гассиев (фото - скриншот видео)
Соперником украинского боксера Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии станет россиянин Мурат Гассиев.
Во втором полуфинале суперсерии Гассиев досрочно победил кубинца Юниэра Дортикоса, сообщает vRINGe. Таким образом, он присоединил к своему титулу чемпиона мира по версии IBF звание чемпиона WBA.
28 января Усик победил в поединке латыша Майриса Бриедиса и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса.
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