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Александр Усик встретится в финале Суперсерии с россиянином

04.02.2018 09:23
Гассиев победил кубинца Дортикоса во втором полуфинале Всемирной суперсерии и встретится в финале с украинским боксером
Александр Усик встретится в финале Суперсерии с россиянином
Мурат Гассиев (фото - скриншот видео)

Соперником украинского боксера Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии станет россиянин Мурат Гассиев.

Во втором полуфинале суперсерии Гассиев досрочно победил кубинца Юниэра Дортикоса, сообщает vRINGe. Таким образом, он присоединил к своему титулу чемпиона мира по версии IBF звание чемпиона WBA.

28 января Усик победил в поединке латыша Майриса Бриедиса и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса.

Читайте также: Усик о бое с Бриедисом: Это были самые тяжелые 12 раундов

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