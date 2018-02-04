Adidas показал мяч для финала Лиги чемпионов в сине-желтых цветах

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве

Фирма Adidas представила официальный мяч финала Лиги чемпионов-2018, который пройдет в Киеве. Об этом сообщает XSport



Бренд изготовил две версии мяча - для матчей и для тренировок. Его дизайн выполнен в классическом стиле со звездами, однако они окрашены в сине-желтый, который символизируют цвета украинский флаг.







Отмечается, что в интернет-магазине Adidas такой мяч можно приобрести за 165 долларов.

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Финал лиги чемпионов-2018 состоится в Киеве на НСК Олимпийский 26 мая.

На проведение финала Лиги чемпионов УЕФА Киев потратит 25 млн грн. Для сравнения, на Евровидение город потратил 200 млн грн.

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