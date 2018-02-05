Победитель поединка Усик-Гассиев станет абсолютным чемпионом

Мировой лидер тяжелого веса (до 90,7 кг) в профессиональном боксе определится в бою, который предположительно пройдет 11 мая в Саудовской Аравии

11 мая предположительно в Саудовской Аравии состоится финальный поединок дебютного турнира Всемирная боксерская суперсерия, в котором сойдутся тяжеловесы-профессионалы - украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев. Первый является обладателем двух из четырех основных чемпионских титулов мира - по версиям WBC и WBO, второй - чемпион мира WBA и IBF.

Таким образом, победитель станет абсолютным чемпионом весовой категории.

Как сообщили в старейшем и наиболее авторитетном боксерском издании мира, американском журнале The Ring, на кону в поединке также будет и их пояс - неофициальный, но чрезвычайно уважаемый в мире бокса приз. Последним его обладателем в тяжелом весе (до 90,7 кг) был кубинец Йоан Пабло Эрнандес.

С 2015 года в этой весовой категории место чемпиона The Ring было вакантным.

Оба боксера не знают поражений на профессиональном ринге. Послужной список Усика - 14 побед, из них 11 добыты досрочно. Гассиев победил 26 соперников, 19 из них - досрочно.

Гассиев после победы над Дортикосом в предвыборной футболке за Путина:

Читайте также: Украинец Хижняк признан лучшим боксером мира в 2017 году

Как ранее сообщала пресс-служба Суперсерии, финальный бой турнира состоится в неподалеку от Мекки - в мегаполисе Джедда.

Однако, как заявили боксерские функционеры из РФ, они попытаются перебить финансовое предложение саудовцев, чтобы устроить этот бой на российской территории.

Видео: Youtube / LomUs

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.