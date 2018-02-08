Сегодня начинается зимняя Олимпиада-2018
В южнокорейском Пхёнчхане сегодня начинается зимняя Олимпиада-2018. Об этом сообщает Укринформ.
8 февраля пройдут два предварительных тура в новой дисциплине керлинга "дабл-микст". Также запланирована квалификация на трамплине.
Соревнования начинаются за день до официального открытия Игр - 9 февраля.
Первые награды разыграют 10 февраля биатлонистки (спринт), шорт-трекеры (1500 метров), конькобежки (3000 метров) и прыгуны с трамплина К-90.
Позже всех Игры начнут бобслеисты (18 февраля).
Всего на Олимпийских играх-2018 выступят более 2500 атлетов из 90 стран.17 января 2018 года сообщалось, что Северная и Южная Кореи откроют зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане под одним флагом.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:23
-
14:47
-
14:55
-
14:03
-
14:16
Новости партнеров
- 70221
- 69059
- 35291
- 31632
- 29085