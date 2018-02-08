Соревнования спортсменов начинаются за день до официального открытия зимних Олимпийских игр, которое состоится 9 февраля

В южнокорейском Пхёнчхане сегодня начинается зимняя Олимпиада-2018. Об этом сообщает Укринформ.



8 февраля пройдут два предварительных тура в новой дисциплине керлинга "дабл-микст". Также запланирована квалификация на трамплине.



Соревнования начинаются за день до официального открытия Игр - 9 февраля.



Первые награды разыграют 10 февраля биатлонистки (спринт), шорт-трекеры (1500 метров), конькобежки (3000 метров) и прыгуны с трамплина К-90.



Позже всех Игры начнут бобслеисты (18 февраля).



Всего на Олимпийских играх-2018 выступят более 2500 атлетов из 90 стран.17 января 2018 года сообщалось, что Северная и Южная Кореи откроют зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане под одним флагом.

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