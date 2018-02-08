Олимпиада-2018: на открытии будет 3 знаменосца, родом из Украины
На открытии зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхан, которое состоится уже 9 февраля, будет трое знаменосцев, родом из из Украины. Об этом сообщает UA:футбол.
Знаменосцев родом из Украины будет трое. В сообщении сказано, что это будут биатлонистка Елена Пидгрушная из Тернополя, которая понесет сине-желтый флаг, фристайлистка из Ровно Алла Цупер и фигурист из Киева Алексей Быченко выведут на Олимпийский стадион команды Беларуси и Израиля.
Из 92 стран-участниц Олимпиады неизвестными остаются имена знаменосцев 19 государств. Однако самым интригующим моментом остается то, сколько флагов будет от Корей - два разных (от Южной и Северной), либо понесут единое знамя.
Отмечается, что с флагом Японии выйдет на открытии японский прыгун с трамплина, 45-летний Нориаки Касаи, для которого Игры в Пхенчхане будут восьмыми в карьере. Нейтральное знамя с олимпийскими кольцами так называемых олимпийских атлетов из России понесет выбранный организаторами волонтер.
Церемония начнется в 13:00 по киевскому времени.
Смотрите также: МОК отказался допустить к Олимпиаде 13 российских спортсменов
17 января 2018 года сообщалось, что Северная и Южная Кореи откроют зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане под одним флагом.
Читайте также: В киевском телецентре откроют фан-зону Олимпиады-2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:37
-
вчера
17:38
-
вчера
17:22
-
вчера
18:01
-
вчера
17:30
Новости партнеров
- 141038
- 69895
- 36181
- 32453
- 29897