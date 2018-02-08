Олимпиада-2018: на открытии будет 3 знаменосца, родом из Украины

Двое из них выведут на стадион команды Беларуси и Израиля

На открытии зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхан, которое состоится уже 9 февраля, будет трое знаменосцев, родом из из Украины. Об этом сообщает UA:футбол.

Знаменосцев родом из Украины будет трое. В сообщении сказано, что это будут биатлонистка Елена Пидгрушная из Тернополя, которая понесет сине-желтый флаг, фристайлистка из Ровно Алла Цупер и фигурист из Киева Алексей Быченко выведут на Олимпийский стадион команды Беларуси и Израиля.



Из 92 стран-участниц Олимпиады неизвестными остаются имена знаменосцев 19 государств. Однако самым интригующим моментом остается то, сколько флагов будет от Корей - два разных (от Южной и Северной), либо понесут единое знамя.



Отмечается, что с флагом Японии выйдет на открытии японский прыгун с трамплина, 45-летний Нориаки Касаи, для которого Игры в Пхенчхане будут восьмыми в карьере. Нейтральное знамя с олимпийскими кольцами так называемых олимпийских атлетов из России понесет выбранный организаторами волонтер.



Церемония начнется в 13:00 по киевскому времени.



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17 января 2018 года сообщалось, что Северная и Южная Кореи откроют зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане под одним флагом.

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