Олимпиада-2018: все результаты и новости - хроника завершена
9-25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане прошли XXIII Зимние Олимпийские игры. За 102 комплекта медалей состязались более 2,5 тысяч спортсменов из 92 стран мира. 6 стран впервые принимали участие в зимних Играх: Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея.
Талисманами Игр были тигренок Сухоран (Олимпиада) и медвежонок Пандаби (Паралимпиада).
Негативная "изюминка" этой Олимпиады - де-юре отстранение от участия сборной России - из-за допинг-скандала. Де-факто некоторые российские спортсмены участвовали в соревнованиях на индивидуальной основе или под нейтральным флагом.
В составе сборной Украины на Играх выступили 33 спортсмена. За каждое добытое в Пхёнчхане золото атлеты Украины могли получить по $125 тысяч, за серебро - $80 тысяч, за бронзу - $55 тысяч, однако единственную награду высшей пробы для страны завоевал лыжник-фристайлер Александр Абраменко.
LIGA.net отслеживала главные события Олимпиады, и пополняла хронику результатами, интересными моментами и яркими фотографиями.
25 ФЕВРАЛЯ
16:05. В южнокорейском Пхенчхане состоялась торжественная церемония закрытия Зимних Олимпийских игр-2018. Знаменосцем сборной Украины на закрытии стал обладатель золотой медали Пхенчхана в лыжной акробатике Александр Абраменко.
Смотрите полный фоторепортаж: В Пхенчхане состоялась церемония закрытия Олимпиады-2018
11:29. В медальном зачете Зимних Олимпийских игр сборная Норвегии обошла Германию, получив 39 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Украина вместе с Венгрией - на 21 месте (по одному золоту).
11:23. Согласно опубликованному отчету организаторского комитета Олимпиады в Южной Корее, Зимняя Олимпиада-2018 обошлась в четыре раза дешевле, чем Игры в Сочи в 2014 году, передает Deutsche Welle.
10:13. Сегодня в Пхенчхане разыграют последние медали Зимней Олимпиады-2018. После этого - состоится церемония закрытия Игр.
08:34. Зимние Олимпийские игры в этом году посетили 1,3 млн человек, сообщил глава оркомитета соревнований Ли Хи Бом. Пик был зафиксирован 17 февраля - тогда соревнования игр посетили 146 506 человек.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:24
-
13:14
-
16:50
-
16:11
-
15:52
Новости партнеров
- 190953
- 81966
- 66129
- 64053
- 27839