Олимпиада-2018: все результаты и новости - хроника завершена

9-25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане прошли XXIII Зимние Олимпийские игры. За 102 комплекта медалей состязались более 2,5 тысяч спортсменов из 92 стран мира. 6 стран впервые принимали участие в зимних Играх: Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея.

Талисманами Игр были тигренок Сухоран (Олимпиада) и медвежонок Пандаби (Паралимпиада).

Негативная "изюминка" этой Олимпиады - де-юре отстранение от участия сборной России - из-за допинг-скандала. Де-факто некоторые российские спортсмены участвовали в соревнованиях на индивидуальной основе или под нейтральным флагом.

В составе сборной Украины на Играх выступили 33 спортсмена. За каждое добытое в Пхёнчхане золото атлеты Украины могли получить по $125 тысяч, за серебро - $80 тысяч, за бронзу - $55 тысяч, однако единственную награду высшей пробы для страны завоевал лыжник-фристайлер Александр Абраменко.

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