Жданов: Украина не имеет больших успехов в зимних видах спорта

По словам министра спорта, украинцы никогда не показывали значительных успехов в зимних видах спорта и на то есть свои причины

У Украины никогда не было больших успехов в зимних видах спорта, а за все года незавимости украинцы завоевали на зимних Олимпиадах только семь медалей. Об этом написал министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Facebook.



По словам Жданова, играет роль и то, что Украина - не зимняя страна и снег не лежит долго. Также в стране десятилетиями не создавалась новая инфраструктура для зимних видов спорта - осталось наследие от СССР.



"По объективным причинам не можем конкурировать на равных с настоящей зимней страной Норвегией. Там зимние виды спорта - национальные в широком смысле этого словам", - отметил министр.



Количество лицензий и участников Олимпийских игр не всегда переростает в качество, подчеркивает Жданов. 68 украинцев на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 не принесли ни одной медали.





"Среди позитивов нынешних Игр отметим то, что несмотря на войну или сложные социально-экономические условия, Украина стабильно представлена в девяти видах спорта все последние четыре зимние Олимпиады", - считает министр.

Открытие Олимпиады в Пхенчхане прошло 9 января. Сегодня в 13:15 стартует спринтерская гонка по биатлону с участием украинских спортсменок.

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