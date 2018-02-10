Казахстанский ФК "Кайсар" извинился перед "Олимпиком" за флаг ДНР

Футбольный клуб "Кайсар" пообещал наказать сотрудника, допустившего досадную оплошность

Казахстанский футбольный клуб "Кайсар" принес извинения за то, что в афише к матчу с "Олимпиком" использовал флаг ДНР. Об этом сообщил пресс-аташе "Олимпика" Олег Барков в Facebook.

Недавно Кайсар представил расписание своих контрольных матчей в Инстаграме. При этом напротив украинского "Олимпика" значился флаг террористической организации ДНР. Донецкий клуб сразу же попросил Кайсар изменить флаг на украинский, пишет football.ua.

"Кайсар" убрал флаг террористов ДНР и принес официальные извинения "Олимпику". Казахстанский клуб пообещал наказать сотрудника, допустившего эту оплошность.

"Футбольный клуб "Кайсар" прислал письмо, в котором принёс свои извинения в адрес ФК "Олимпик" за то недоразумение с флагом в анонсе товарищеского матча двух команд. Это была инициатива администратора сайта казахстанского клуба, которого пообещали наказать. "Кайсар" уважает территориальную целостность Украины", - отметил Барков.

9 февраля "Олимпик" переиграл "Кайсар"со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Давид Фаупала 5 февраля прибыл в Запорожье, где прошел медосмотр и заключил контракт с луганской "Зарей".

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