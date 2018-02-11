Жители Олимпийской деревни получили уведомление о землетрясении

Землетрясение магнитудой 4,6 баллов произошло в пяти километрах к северо-западу от района Бук-Гу

Жители Олимпийской деревни, которые находятся в Пхенчхане, получили уведомления о произошедшем землетрясении. Об этом сообщает Yahoo.

Землетрясение магнитудой 4,6 баллов было зафиксировано сегодня в 05:03 по местному времени приблизительно в 160 км от Пхенчхана.

Всем, кто находился в деревне, разослали смс-уведомления о происшествии на корейском языке.

"Землетрясение магнитудой 4,6 баллов произошло в пяти километрах к северо-западу от района Бук-Гу города Пхохана, провинция Кексан-Пукто, - говорится в сообщении.

10 февраля 2018 года состоялись первые два заезда в санном спорте на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

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