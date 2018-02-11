В Сеуле прошли акции протеста из-за участия КНДР в Олимпиаде

Участники акции разорвали портреты северокорейского диктатора Ким Чен Ына

Вчера, 10 февраля, прошла акция против участия представителей Северной Кореи в Олимпиаде-2018. Об этом сообщает Yonhap.

В Сеуле в акции приняли участие около 800 человек, которые разрывали портреты северокорейского диктатора Ким Чен Ына и выступили с критикой в адрес президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за "излишнюю мягкость" в диалоге с КНДР.

Также они пытались сжечь флаг Северной Кореи, однако их задержали сотрудники полиции.

"Существует фракция, которая пытается превратить эту страну в коммунистов. Если мы не остановим ее, мы будем голодать или будем замучены до смерти под властью Ким Чен Ына", - подчеркнули участники акции.

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В середине января 2018 года МОК утвердил участие в зимних Играх в Пхёнчхане 22-х севернокорейских атлетов в трех видах спорта и пяти дисциплинах (шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжные гонки и фигурное катание). Южная и Северная Корея выставят общую женскую команду по хоккею.

Также страны откроют Олимпиаду, которая пройдет с 9 по 27 февраля, под одним флагом.





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