Олимпиада: хоккеистки РФ разгромно проиграли сборной Канады 0:5

Спортсменки, выступающие без национального флага, стартовали на Олимпийских играх 2018 года с поражения

Женская сборная по хоккею из РФ, выступающая без национального флага, потерпела разгромное поражение от спортсменок из Канады со счетом 0:5 в стартовом матче в очередной день зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

В составе победителей по две шайбы в ворота россиянок забили Ребекка Джонстон и Мелоди Дауст, еще одну забросила Хэйли Ирвин. Российские хоккеистки не смогли забить ни одной шайбы в ворота соперниц.

"В первом периоде команда строго сыграла в обороне, выполнила установку, - сказал главный тренер российских спортсменок Алексей Чистяков, передает портал Чемпионат. "Канадок можно было победить за счет контратак и тех немногих ключевых моментов, которые были. Нужно было их реализовывать, мы предупреждали об этом хоккеисток", - добавил он.

В следующем матче турнира хоккеистки из РФ, выступающие в группе А, встретятся 13 февраля с командой США.

Читайте также: Голландский конькобежец стал четырехкратным олимпийским чемпионом

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.